Sinner perde, ma resta primo. Jannik numero 1 anche dopo Wimbledon

Jannik Sinner ha perso la finale del Roland Garros 2025 contro Carlos Alcaraz, ma rimarrà numero uno del mondo. Il tennista azzurro ha sfidato ieri, domenica 9 giugno, lo spagnolo nell'ultimo atto dello Slam parigino, uscendo sconfitto da una battaglia epica da oltre 5 ore, con il secondo della classifica Atp, che arrivava a Parigi da campione in carica, che si è imposto in cinque set al super tie break. Sinner, in ogni caso, ha migliorato il risultato dello scorso anno, quando venne eliminato, proprio da Alcaraz, in semifinale facendo un ulteriore scatto in testa al ranking e assicurandosi la certezza di rimanere numero uno almeno fino al termine di Wimbledon, prossimo Slam in programma dal dal 30 giugno al 13 luglio 2025. Con la finale di Parigi Sinner rimane al primo posto nel ranking Atp. Al Roland Garros Jannik arrivava, come detto, dalla sconfitta dell'anno scorso in semifinale, mentre Carlos era campione in carica. Alla vigilia del torneo la distanza tra i due era di 1530 punti, una volta arrivati in finale l'azzurro si era già garantito un allungo. Ora infatti Alcaraz è sempre al secondo posto della classifica Atp, ma distante 2030 punti da Sinner. Lo spagnolo è infatti a quota 8850, mentre Jannik sale a 10880. La finale del Roland Garros ha permetterà a Sinner di restare numero uno almeno fino a lunedì 14 luglio, ovvero fino al giorno dopo la finale di Wimbledon 2025, quando saranno 58 le settimane in testa al ranking Atp. Un risultato che lo porterà al dodicesimo posto tra i numeri uno più longevi della storia, raggiungendo Jim Courier. Entrando nella stagione sull'erba, Sinner dovrà difendere i 500 punti di Halle e i 400 conquistati grazie ai quarti dello Slam londinese, mentre Alcaraz i 50 del Queen's e i 2000 ottenuti con il trionfo a Wimbledon. Lo spagnolo potrà dunque ottenere, al termine del terzo Slam dell'anno, a un massimo di 2750 punti, arrivando a quota 9550. Se Sinner non dovesse fare nemmeno un punto nella stagione sull'erba invece si ritroverebbe al termine di Wimbledon in ogni caso davanti allo spagnolo, a quota 9990, seppur con un margine che, a quel punto, sarebbe minimo. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 9 Giugno 2025