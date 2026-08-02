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Sinner paparazzato a Montecarlo… con la sua Ferrari

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(Adnkronos) –
Jannik Sinner paparazzato a Montecarlo… con la sua Ferrari. Il tennista azzurro, reduce dal trionfo di Wimbledon e da un breve periodo di vacanza in Sardegna, dove si è rilassato insieme alla fidanzata Laila Hasanovic, ha ricominciato gli allenamenti a Monaco per preparare il Masters 1000 di Cincinnati e soprattutto gli Us Open, ultimo Slam della stagione che andrà in scena a fine agosto. Tra un allenamento e l'altro però, Sinner si è concesso anche qualche momento di svago senza però privilegiare un profilo basso. Dal suo (ricchissimo) garage, l'azzurro ha tirato fuori una Ferrari nera opaca con due strisce gialle sul cofano che ha catturato le attenzioni dei passanti, che hanno ripreso Sinner mentre saliva sull'auto e sfrecciava via, letteralmente, per le strade di Monaco. Il video è diventato rapidamente virale su X e ha confermato la passione di Sinner per le automobili.  
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 2 Agosto 2026

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