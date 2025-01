Sinner: “Oggi miglior partita agli Australian Open. Malessere? Ora sto bene”

(Adnkronos) – Dopo aver battuto, per la decima volta in altrettanti scontri diretti, Alex De Minaur nei quarti di finale degli Australian Open 2025, Jannik Sinner ha commentato il match in conferenza stampa: "Oggi è stata una bella partita per me. Ho servito bene, ho trovato il break molto presto e penso sia stata la mia miglior partita del torneo fin qui. Il malessere dell'ultima partita è passato, sono riuscito a riposarmi bene. Ora mi sento molto meglio. Dopo il match contro Rune ho fatto delle analisi ed erano tutte negative. A volte può succedere di non sentirsi bene, oggi mi sentivo meglio già dalla mattina, ma non aver giocato con il caldo ha sicuramente aiutato. Non penso che avrò problemi nei prossimi giorni". Poi sul match con De Minaur: "Ogni partita è diversa, l'inerzia del match può cambiare da un momento all'altro. Se De Minaur fosse riuscito a trovare il break nel secondo set il pubblico si sarebbe infuocato, quindi le cose possono cambiare sempre molto rapidamente. Penso di essere stato bravo perché sono riuscito a mantenere alto il mio livello di tennis, e questo ha aiutato, ma anche negli altri scontri diretti con Alex ci sono state partite molto tirate. Ogni volta che lo affronto mi aspetto sempre qualcosa di diverso da parte sua, non so mai cosa accadrà quindi devo essere pronto a tutto. E oggi lo ero". Sinner giocherà la semifinale e l'eventuale finale degli Australian Open entrambe di sera: "Giocare la sera ci sono lati positivi e negativi. Fa meno caldo, le condizioni sono diverse, ad esempio oggi c'era molto vento, ma fortunamente è calato. Poi dipende sempre dall'avversario, ognuno ha caratteristiche diverse. A me piace giocare di giorno perché hai più tempo per recuperare, ma anche la sera. Provo a essere sempre pronto a tutto". Per la prima volta Jannik si trova ad affrontare uno Slam da campione in carica, ma non sembra sentire la pressione: "Ogni volta è diversa, no? Le prime volte te le ricordi sempre. E poi quando lo fai di nuovo, sei ancora molto, molto felice di essere qui, no? Non dò mai le cose per scontate. Io sono felice di essere qui. Mi piacciono le condizioni qui per giocare, e il pubblico è incredibile. È stato molto rispettoso oggi, anche se sapevo che giocare contro Alex qui non è facile. Cerco solo di godermi questo momento, poi vediamo come va". Una battuta anche su Ben Shelton, l'avversario della semifinale: "Contro Shelton sarà una partita difficile. Ha uno dei migliori servizi del circuito, è un giocatore molto aggressivo, varia molto il suo gioco. Dipenderà anche dalle condizioni. Sarà difficile per tutti e due, ci siamo affrontati diverse volte e sono sempre state partite tirate. Cercherò di fare del mio meglio perché è l'unica cosa che posso controllare". —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 22 Gennaio 2025