Sinner oggi contro Jarry, inizia Atp Pechino: orario e diretta tv

(Adnkronos) –

Jannik Sinner torna in campo oggi, giovedì 26 settembre, nel primo turno del torneo Atp di Pechino. L'azzurro, numero 1 del mondo, si presenta come campione in carica nella capitale cinese e riparte dopo il trionfo agli US Open. Il 23enne altoatesino oggi affronta – in diretta tv e streaming – il cileno Nicolas Jarry, 28 anni e numero 28 del ranking Atp. La sfida è la terza sul campo centrale, dove il programma si apre alle 11 locali (le 5 del mattino in Italia) con il match femminile Osorio-Tomljanovic e prosegue con la sfida maschile Zhou-Kotov. E' ipotizzabile che Sinner scenda in campo verso le 11 italiane. All'alba italiana debutta Lorenzo Sonego contro il francese Adrian Mannarino mentre Flavio Cobolli giocherà nel pomeriggio (la serata cinese) contro il kazako Alex Bublik. All'inizio della giornata, nel torneo femminile, in campo Elisabetta Cocciaretto contro l'australiana Arina Rodionova.

Sinner e Jarry si affrontano per la seconda volta. L'unico match giocato è stato vinto dal cileno che, pur essendo uno specialista della terra battuta, si è imposto nel 2019 con un baby Sinner sull'erba di s'Hertogenbosch per 7-6 (7-4), 6-3. La partita tra Sinner e Jarry sarà trasmessa in diretta tv da Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203). Il match sarà disponibile in streaming su SkyGo, NOW e su Tennis Tv. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 26 Settembre 2024