Sinner, nuovi esami dopo malessere a Roland Garros: visita al San Raffaele di Milano

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Nuovi esami medici per Jannik Sinner. Oggi, lunedì 8 giugno, il tennista azzurro, a quanto si apprende, è arrivato questa mattina all'ospedale San Raffaele di Milano per accertamenti medici programmati. Il numero 1 del tennis mondiale dovrebbe uscire in serata dall'Irccs di via Olgettina, dove però potrebbe tornare anche domani per proseguire i controlli. Continuano quindi gli esami per Sinner dopo il malessere che l'ha colpito al Roland Garros, portandolo all'eliminazione al secondo turno contro Juan Manuel Cerundolo. L'azzurro aveva infatti accusato un colpo di calore che gli ha causato vomito e un accenno di crampi, con l'argentino, sotto di due set e 5-1 nel terzo, che è riuscito a rimontare e vincere il match al quinto parziale. Nei primi giorni della scorsa settimana, Sinner si era recato al JMedical, struttura di Torino e di proprietà della Juventus, per alcune analisi. Dopo il ko di Parigi, Sinner ha preso un aereo con destinazione Nizza per poi tornare a Montecarlo. Da qui ha prenotato una camera al JHotel per due notti, decidendo quindi di sottoporsi subito agli esami per approfondire le cause del suo malessere. Ora la tappa a Milano. Sinner, a Parigi, è crollato ad un passo dal traguardo. Avanti 5-1 nel terzo set contro Juan Manuel Cerundolo, dopo aver vinto i primi due parziali, il numero 1 del mondo ha rallentato tra dolori muscolari e problemi di stomaco. Sotto 0-40 nel decimo game del terzo set, ha chiesto l'intervento del fisioterapista dopo un consulto con l'arbitro. Sinner ha iniziato a muoversi male, faticando a guidare gli scambi e non trovando più slancio con il servizio: apparentemente, l'altoatesino ha accusato crampo. Al momento del cambio di campo Sinner si è seduto in panchina massaggiandosi la coscia sinistra, ma senza chiedere l'intervento del fisioterapista. Tornato in campo l'azzurro ha però cominciato a zoppicare. "Dipende da cosa hai", gli ha detto l'arbitro quando il 24enne ha chiesto se potesse prendersi del tempo. "Non so se è disidratazione", ha detto l'azzurro, che poi ha chiamato il fisioterapista. "Mi sento la testa pesante e sento di dover vomitare", ha detto Sinner, rientrando poi negli spogliatoi. Cerundolo ha chiesto chiarimenti all'arbitro: "Stanno valutando la situazione", la risposta. Poco dopo, Sinner è rientrato in campo per riprendere il match. Cerundolo ha ribaltato completamente la situazione, salendo a condurre 6-5: Sinner, a quel punto, ha ricevuto una nuova visita del fisioterapista e ha assunto un farmaco o un integratore. In campo, ha continuato a soffrire cedendo il terzo set per 7-5. Il copione non è cambiato nel corso del quarto parziale: Sinner, dopo aver sprecato 3 palle break, ha 'mollato' fino all'1-6 che ha rinviato il verdetto al quinto set.

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Pubblicato il 8 Giugno 2026