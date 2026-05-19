Sinner non gioca, ma sale nel ranking: ecco perché ha allungato su Alcaraz

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Jannik Sinner allunga nel ranking Atp… senza giocare. Il tennista azzurro è reduce dal trionfo agli Internazionali d'Italia 2026 e si prepara a volare a Parigi per affrontare il Roland Garros, vero obiettivo stagionale a cui arriva da campione in carica. Sinner non giocherà alcun torneo in questa settimana prima dell'inizio del tabellone pricipale dello Slam francese, con il debutto in programma tra domenica 24 e martedì 26 maggio al primo turno. Oggi però l'azzurro si è trovato in dote 50 punti in più nel ranking Atp, nonostante non scenda in campo in alcun torneo, arrivando a quota 14750 e allungando così al numero 1 della classifica generale, facendo scivolare Carlos Alcaraz, che salterà Parigi a causa dell'infortunio al polso che lo ha tenuto fuori anche a Roma. Ma come mai? A spiegare il 'mistero' dei 50 punti extra in dote a Sinner c'è il regolamento Atp. Lo scorso anno l'azzurro si era cancellato all'ultimo dal torneo 500 di Amburgo, ricevendo così una penalità proprio di 50 punti. A un anno di distanza questa penalità scade e così l'azzurro riceve indietro questi 50 punti, recuperando così quanto guadagnato ad Halle, che, con l'eliminazione agli ottavi per mano di Bublik, era stato il peggior risultato del suo 2025 ed erano stati per questo eliminati dal conteggio totale. Sinner, con il trionfo a Roma, aveva già 'seminato' Alcaraz in testa al ranking Atp. L'azzurro ha guadagnato infatti 350 punti in più rispetto ai 650 che doveva difendere, volando quindi a quota 14700 e facendo scivolare Alcaraz a -2700. Oggi, con questi 50 punti, Sinner sale a 14750, facendo aumentare il distacco dallo spagnolo, ora a -2750.

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Pubblicato il 19 Maggio 2026