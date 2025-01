Sinner, niente Quirinale: Jannik assente nella cerimonia con Mattarella

(Adnkronos) –

Niente Quirinale per Jannik Sinner. Il tennista azzurro, che si è appena confermato campione degli Australian Open, non sarà presente domani, mercoledì 29 gennaio, alla cerimonia per festeggiare con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella i trionfi del tennis italiano nel 2024. A quanto apprende l'Adnkronos il numero uno del mondo soffre di un affaticamento dopo il grande sforzo sostenuto a Melbourne e i medici gli hanno consigliato riposo assoluto. Sinner aveva già fatto trapelare i dubbi sulla sua partecipazione il giorno dopo il trionfo australiano: "Non so ancora se andrò, devo decidere", aveva detto il numero uno del mondo a margine dello shooting fotografico con il trofeo. Poche ore dopo, nonostante l'incertezza di Sinner, il presidente della Fitp Angelo Binaghi si era detto convinto della sua presenza al Quirinale: "Io confido che Jannik, che è stato il protagonista più importante di questa cavalcata del 2024, anche se non l'unico visto che ci sono stati tanti protagonisti e protagoniste, sia con noi dal presidente Mattarella per una celebrazione straordinaria che ci riempie di gioia", aveva detto a 'La Politica nel Pallone' su Gr Parlamento. Un augurio destinato a rimanere tale. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 28 Gennaio 2025