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Sinner-Moutet: orario, precedenti e dove vederla in tv

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(Adnkronos) – Torna in campo Jannik Sinner. Oggi, lunedì 23 marzo, il tennista azzurro sfida il francese Corentin Moutet – in diretta tv e streaming – nel terzo turno del Masters 1000 di Miami. Sinner arriva all'appuntamento dopo aver vinto il torneo di Indian Wells, che ha alimentato il sogno di completare il Sunshine Double, e dopo aver battuto facilmente il bosniaco Dzumhur all'esordio a Miami. Moutet nel secondo turno del torneo ha superato il ceco Machac.  La sfida tra Sinner e Moutet è in programma oggi, lunedì 23 marzo, non prima delle 19, ora italiana. I due tennisti si sono affrontati in un solo precedente, agli ottavi del Roland Garros 2024, quando Sinner vinse in quattro set.  Sinner-Moutet, come tutte le partite del Masters 1000 di Miami, sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva sui canali SkySport. Il match sarà disponibile anche in streaming sull'app SkyGo e su NOW.  
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 23 Marzo 2026

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