Sinner, messaggio rebus sulla telecamera? La spiegazione di Jannik

Jannik Sinner e il 'mistero' della telecamera. Dopo la sua vittoria negli ottavi di finale degli Internazionali d'Italia 2025 contro Francisco Cerundolo oggi, martedì 13 maggio, il tennista azzurro ha lasciato il tradizionale messaggio sulla telecamera, ma questa volta era meno chiaro di altre. Il numero uno del mondo sembrava infatti aver scritto "grazie ci", e poi ha chiarito tutto in conferenza stampa. "Volevo scrivere 'sì', inteso come 'sììì'", ha rivelato Sinner con un sorriso, "era un sì come dire che sono contento, nulla di ché". Soltanto un problema di grafia quindi per Jannik, che voleva esprimere, sempre a modo suo, la gioia di essersi qualificato per i quarti di finale del Masters 1000 di Roma. Il numero 1 del mondo torna in campo giovedì per cercare il pass per le semifinali al Foro Italico. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 13 Maggio 2025