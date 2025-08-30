Attualità

Sinner, ‘match’ con Alcaraz anche al ristorante. Stretta di mano tra i due fuoriclasse a New York

(Adnkronos) – L'attesa è tutta per rivederli di fronte in campo anche agli Us Open. Jannik Sinner e Carlos Alcaraz potranno affrontarsi solo in finale a New York, per la legge del tabellone, ma tra un allenamento e l'altro sui campi di Flushing Meadows hanno finito per incontrarsi a cena in un celebre ristorante italiano nella zona Midtown East, nella Grande Mela. I due campioni sono stati immediatamente paparazzati, sorridenti e pronti anche a regalare qualche foto di rito al gestore del locale e ai tifosi presenti, con i propri team.   Il 'match' è stato commentato anche da Carlos Alcaraz in conferenza stampa: "Semplicemente una coincidenza. Non ci eravamo organizzati per incontrarci nello stesso ristorante, ma non escludo che in futuro potremmo cenare insieme". —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 30 Agosto 2025

