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Sinner, la sfida di Pellegrino: “Non mi spaventa affrontarlo sul Centrale”

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(Adnkronos) –
Andrea Pellegrino si prepara per sfidare Jannik Sinner. Oggi, martedì 11 maggio, il tennista azzurro ha battuto lo statunitense Frances Tiafoe nel terzo turno del Masters 1000 di Roma, regalandosi il match contro il numero 1 del mondo agli ottavi, a sua volta vincente contro Popyrin. Pellegrino, numero 155 del mondo e partito dalle qualificazioni, però non ha paura: "Non mi spaventa giocare contro Sinner sul Centrale, però comunque mi emoziona parecchio", ha ammesso Pellegrino, "giocare davanti a tutte quelle persone con il giocatore più forte del mondo, che ha vinto gli ultimi cinque tornei che ha giocato, sarà un’emozione incredibile e spero di potermela godere". 
"Sinner è un avversario diverso rispetto a tutti gli altri perché è di una categoria superiore in questo momento", ha detto Pellegrino in zona mista, "cercherò di andare in campo, di fare il mio massimo e, soprattutto, di godermi l’atmosfera che ci sarà. Il tabellone è quello, prima o poi, tocca giocare con Sinner". "È sicuramente il giocatore più difficile da incontrare: da una parte è un’impresa molto complicata, però dall’altra sarà un’esperienza incredibile che mi rimarrà per tutta la vita", ha concluso Pellegrino, pronto per la sfida al numero 1.  
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 11 Maggio 2026

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