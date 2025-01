Sinner, la ricetta vincente agli Australian Open: “Dormire 10 ore”

(Adnkronos) –

Dormire, giocare, vincere. E' la ricetta che Jannik Sinner, dopo il successo oggi contro Marcos Giron nel terzo turno degli Australian Open 2025, svela nell'intervista a Jim Courier sul campo della Rod Laver Arena. L'azzurro, numero 1 del mondo, è sceso in campo alle 19 locali, alla fine della giornata. Qual è la routine di un top player quando il match è in programma nella sessione serale? "Di solito mi rilasso fino a venti minuti prima della partita, cerco di dormire il più possibile e non ho dubbi, riesco a farlo…", dice Sinner mentre il suo team, in tribuna, ride. "Ho dormito circa 10 ore stanotte. Non durerà? Me lo dicono tutti, spero di continuare a essere un dormiglione. Poi faccio un sonnellino prima della partita, diciamo che mi sveglio quando conta. Per le 19 sono sveglio…", assicura. "Oggi sono arrivato alle 14.30 qui al campo. Ora dopo la partita c'è la conferenza stampa, fa parte della nostra giornata di lavoro. Me ne andrò un paio d'ore dopo la partita, intorno alle 23.30. E poi di nuovo a letto", dice ancora. La partita è filata via liscia, ma non mancano i dettagli da sistemare. "Sono contento di essere agli ottavi di finale, oggi ho affrontato un giocatore molto solido da fondo e capace di servire un'ottima prima. Ho avuto qualche difficoltà, posso sicuramente migliore. Vediamo ora cosa arriva nel prossimo turno", dice Sinner. "Oggi la percentuale di punti a rete non è stata buona, ma cerco di migliorare tutti gli aspetti del gioco e di rimanere sempre con la testa sulla partita. Se voglio rimanere in corsa del torneo, sicuramente devo crescere. Sono contento, ma nel prossimo turno devo alzare il livello", aggiunge, consapevole di non aver offerto una prestazione propriamente memorabile. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 18 Gennaio 2025