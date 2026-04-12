Attualità

Sinner, la domanda su inno italiano lo ‘imbarazza’ a Montecarlo: “Si canta, no?”

Foto di AdnKronos AdnKronos
1 minuto di lettura

(Adnkronos) –
Jannik Sinner 'imbarazzato' a Montecarlo. Oggi, domenica 12 aprile, il tennista azzurro ha vinto il Masters 1000 del Principato dopo aver battuto Carlos Alcaraz in finale, trionfando in due set con il punteggio di 7-6 (5), 6-3 e tornando al numero 1 del ranking Atp. In conferenza stampa però una domanda ha fatto 'stranire' Sinner. Un giornalista ha infatti chiesto all'azzurro se avesse cantato l'inno italiano durante la cerimonia di premiazione, come mostrato chiaramente dalle immagini, e se avesse avuto un significato particolare per lui.  La risposta di Sinner è stata piuttosto imbarazzata: "Sì, l'ho cantato. L'inno normalmente si canta, no?", ha risposto l'azzurro visibilmente sorpreso per la domanda, provocando le risate del resto della sala stampa, "sono felice, dico sempre che sono molto orgoglioso di essere italiano. Ho sentito il supporto italiano, specialmente in questo torneo".  
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 12 Aprile 2026

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
1 minuto di lettura

Articoli Correlati

Sinner, festa a Montecarlo con… tuffo in piscina

25 minuti fa

Nigeria, raid aereo dei militari contro mercato nel nordest: almeno 100 morti

32 minuti fa

Libano, Unifil: “Idf speronano mezzi italiani con carro armato”

2 ore fa

Serie A, oggi Como-Inter – Diretta

2 ore fa
Pulsante per tornare all'inizio