Sinner, Kyrgios attacca: “Se è innocente, perché gli hanno tolto punti e premi?”

(Adnkronos) –

Nick Kyrgios attacca ancora. Il tennista australiano, che rientrerà in campo in Australia, è tornato a parlare del caso doping che ha coinvolto Jannik Sinner, contro cui da tempo ormai ha intrapreso la sua personale crociata: "Lui è il numero 1 al mondo. Come tennista è incredibile, non ho mai detto il contrario. Il trattamento che viene riservato in questi casi però deve essere uguale e giusto per tutti. Penso che la situazione sia stata gestita in modo orribile. Due numeri uno del mondo che vengono entrambi condannati per doping è disgustoso per il tennis", ha detto in conferenza stampa a Brisbane, riferendosi anche al caso che ha coinvolto Iga Swiatek. "L'integrità del tennis è a rischio, ma nessuno vuole parlarne. Sinner ha fallito due test antidoping in momenti diversi della stagione, non è successo uno dopo l'altro. E poi, se non ha fatto nulla di male, perché gli hanno tolto il premio in denaro e i punti? Ovviamente hanno trovato qualcosa che non andava", ha continuato Kyrgios, che ha più volte attaccato Sinner sul proprio profilo X, "io devo parlare apertamente perché nessuno lo fa, si cerca di nascondere la cosa sotto il tappeto". "So che alla gente non piace quando parlo di queste cose, ad alcuni non piace la mia onestà. Io sono cresciuto giocando a tennis, mi piace competere, giocare. In campo posso avere atteggiamenti sopra le righe, a volte posso lanciare una racchetta, ma non è niente in confronto a barare. E tantomeno a prendere farmaci che migliorano le proprie prestazioni in campo". —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 28 Dicembre 2024