Sinner, Kyrgios attacca anche a Natale: “Lui è il Grinch”

Nick Kyrgios non rinuncia a colpire Jannik Sinner nemmeno a Natale. Il tennista australiano, appena tornato in campo dopo un lunghissimo stop per problemi fisici, è da mesi il più severo accusatore dell'azzurro per il caso doping che ha coinvolto il numero 1 del mondo. Sinner, positivo al clostebol in primavera, attende l'esito del ricorso dell'agenzia mondiale antidoping (Wada) al Tribunale d'arbitrato sportivo (Tas): il 23enne altoatesino rischia una squalifica e Kyrgios, da mesi, insiste sulla necessità di punire l'azzurro. Dopo una raffica di tweet e interviste da agosto a oggi, l'australiano ha sfruttato anche l'assist natalizio rappresentato da un'immagine generata con l'intelligenza artificiale. Nella foto creata dall'AI, Sinner 'Babbo Natale' e Kyrgios 'elfo' si abbracciano sorridenti. La didascalia scelta da Kyrgios modifica il copione: "Io e il Grinch". Reazioni di Sinner? Zero, come sempre. Da agosto a oggi, l'azzurro non ha degnato l'australiano nemmeno di una risposta. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 26 Dicembre 2024