Sinner in semifinale agli Us Open, quando gioca? Data e orario

Jannik Sinner torna in semifinale agli Us Open 2025. Il numero uno del mondo ha battuto nella notte italiana Lorenzo Musetti, decimo del ranking Atp, nei quarti di finale dello Slam americano, l'ultimo della stagione e a cui arriva da campione in carica dopo il trionfo dello scorso anno. Il derby azzurro se l'è quindi aggiudicato Sinner in tre set con il punteggio di 6-1, 6-4, 6-3 e ora, tra lui e la finale, c'è il canadese Felix Auger-Aliassime, numero 27 del mondo che ha battuto l'australiano Alex De Minaur. Il match tra Sinner e Auger-Aliassime, che si sono affrontati poche settimane fa a Cincinnati con netta vittoria dell'azzurro, è in programma nella notte tra venerdì 5 e sabato 6 settembre. La partita è l'unica in programma nella sessione serale di New York e non comincerà dunque prima dell'1 di notte ora italiana. L'altra semifinale invece, tra Carlos Alcaraz e Novak Djokovic, dovrebbe cominciare intorno alle 21.  —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


