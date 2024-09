Sinner in semifinale agli US Open, Medvedev battuto nei quarti

(Adnkronos) –

Jannik Sinner in semifinale agli US Open 2024. L'azzurro, numero 1 del mondo, oggi nei quarti di finale batte il russo Daniil Medvedev, testa di serie numero 5, per 6-2, 1-6, 6-2, 6-4 in 2h40'. Sinner, 23 anni, affronterà ora il britannico Jack Draper, numero 25 del tabellone, che nei quarti ha avuto la meglio sull'australiano Alex de Minaur, testa di serie numero 10, per 6-3, 7-5, 6-2. Nell'altra semifinale, si affronteranno gli statunitensi Taylor Fritz, testa di serie numero 12, e Frances Tiafoe, numero 20 del tabellone. Con l'ennesima prova di forza, 'macchiata' solo dal passaggio a vuoto nel secondo set, Sinner conquista per la prima volta le semifinali degli US Open, raggiungendo il traguardo centrato quest'anno in tutti i tornei dello Slam. L'azzurro riesce a risolvere un match anomalo, con alti e bassi da entrambe le parti. Le palle break abbondano (5 su 15 sfruttate dall'italiano, 2 su 8 dal russo) come gli errori: se il bilancio di Sinner è quasi in parità (31 colpi vincenti e 38 errori), quello di Medvedev è una chiave di lettura del match (30 vincenti e 57 errori) in cui il russo finisce spesso e volentieri fuori giri. L'altoatesino coglie la sesta vittoria in 13 confronti diretti con Medvedev, 'vendicando' la sconfitta incassata all'inizio dell'estate nei quarti di finale di Wimbledon, ultimo faccia a faccia prima della sfida di New York. Ora, l'azzurro se la vedrà con il britannico Draper, con cui ha perso l'unico precedente, andato in scena nel 2021 sull'erba del Queen's: da allora, molto è cambiato. Sinner ha la meglio in un match caratterizzato da set dominati e senza storia, ad eccezione del quarto parziale. L'azzurro prende il largo immediatamente nella prima frazione (3-1) e piazza anche il secondo break per chiudere 6-2.

Improvvisamente, però, Sinner si spegne. Il secondo set è una passeggiata per Medvedev, che vola sul 5-0 prima di archiviare la frazione per 6-1. Il copione si ribalta nel terzo set: stavolta è Sinner a scappare sul 5-0 prima di un agevole 6-1 senza storia.

Il quarto set, il più equilibrato dell'incontro, ruota attorno a 2 game. Sul 3-3, annulla due pesantissime e mantiene il controllo delle operazioni. Nel gioco successivo, Medvedev incappa in 3 errori gratuiti consecutivi e, sbriciolandosi dopo uno scambio di 18 colpi, cede il servizio (3-4) spianando all'avversario la strada verso il trionfo. Sinner chiude 6-4 e vola in semifinale. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 5 Settembre 2024