Attualità

Sinner in crociera, non è vacanza ma lavoro…

Foto di AdnKronos AdnKronos
1 minuto di lettura

(Adnkronos) – Jannik Sinner in crociera, ma per lavoro. Il numero 1 del tennis mondiale sta ricaricando le pile dopo il trionfo a Wimbledon. L'azzurro, che 2 settimane fa ha conquistato il secondo titolo di fila sull'erba londinese, ha annunciato che non giocherà nel Masters 1000 di Montreal, al via in Canada il 3 agosto. Sinner tornerà in campo con ogni probabilità nel Masters 1000 di Cincinnati, 10 giorno dopo, per l'ultimo collaudo in vista degli US Open, in programma a New York dalla fine del mese.  In attesa di riprendere a giocare, il numero 1 Atp si dedica ad un impegno con uno degli sponsor. Sinner documenta sui suoi profili social il 'viaggio' a bordo di una nuova nave da crociera, con foto celebrative in compagnia di tutto l'equipaggio. 
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 26 Luglio 2026

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
1 minuto di lettura

Articoli Correlati

Lega, Salvini spende 30mila euro mensili per Via Bellerio: solo sede Pd costa di più. Sorride Vannacci, la sua è gratis

21 minuti fa

Napoli, spara e ferisce l’ex moglie al cimitero: 71enne arrestato

53 minuti fa

Torna a vedere dopo trapianto di retina da un occhio all’altro, è la prima volta al mondo

2 ore fa

Biennale Danza, il Leone d’Oro a Bangarra: ‘Siamo la coscienza della nostra storia, raccontiamo le ferite della colonizzazione’

2 ore fa
Pulsante per tornare all'inizio