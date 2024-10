Sinner in Arabia per il Six Kings Slam: montepremi da record

(Adnkronos) – Il tennis sbarca in Arabia Saudita. A Riad, dal 16 al 19 ottobre, si giocherà il Six Kings Slam, nuovo torneo in cui si sfideranno i migliori tennisti del mondo per un montepremi senza precedenti. Jannik Sinner, fresco vincitore del Masters 1000 di Shanghai, Carlos Alcaraz, Novak Djokovic, Rafael Nadal, Daniil Medvedev e Holger Rune saranno i protagonisti del torneo-esibizione che non appartiene al circuito Atp, ma che promette ugualmente spettacolo. In palio per i partecipanti c'è il montepremi più ricco di sempre. Ognuno dei tennisti in gara intascherà infatti un milione e mezzo di euro per la sola partecipazione mentre, in caso di vittoria, la cifra si quadruplicherà raggiungendo i 6 milioni. Si tratta, come detto, della cifra più alta di sempre messa in palio da un torneo di tennis. Basti pensare che i montepremi più alti tra gli Slam sono quelli di Wimbledon e degli US Open: 3,6 milioni. Il Roland Garros e gli Australian Open garantiscono invece al vincitore cifre più basse, rispettivamente 2,7 e 2,2 milioni di euro. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 14 Ottobre 2024