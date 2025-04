Sinner, il sostegno di Nadal: “È innocente al 100%, nessun trattamento di favore”

(Adnkronos) –

Rafa Nadal sta con Jannik Sinner. L'ex tennista spagnolo, ritiratosi lo scorso autunno, ha voluto mostrare ancora una volta il suo sostegno all'azzurro per il caso doping che lo ha riguardato. In un'intervista alla Cnn, Nadal ha infatti dichiarato che "credo al 100% che Jannik sia innocente. Non credo affatto che Jannik volesse fare qualcosa di illecito, quindi credo in Jannik al 100%". Pochi dubbi per Nadal, come già affermato nelle scorse settimane: "Non penso che Jannik, essendo il numero 1 al mondo, abbia ricevuto un trattamento diverso, di favore, rispetto a un'altra persona, dal mio punto di vista e da quello che so della vicenda", ha affermato lo spagnolo, vincitore di 22 titoli Slam, "credo molto nel processo, sono 20 anni che mi sottopongo a tutti i test, so come le cose siano rigorose in ogni singolo movimento… e quindi credo nel processo". "Non posso dire altro e non posso pensare diversamente, perché altrimenti penserei che non siamo in un mondo giusto", ha concluso Nadal, "e credo davvero che, in questo caso, siamo in un mondo giusto". —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 30 Aprile 2025