Sinner, il recupero prosegue: “Voglio tornare più forte di prima”

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Jannik Sinner continua a lavorare per lasciarsi alle spalle l’infortunio al ginocchio destro e tornare in campo nelle migliori condizioni possibili. Nel video ‘Jannik Sinner Unfiltered – Health & Recovery’ racconta il percorso di recupero, il lavoro quotidiano a Montecarlo e la strategia condivisa con il suo staff: nessuna corsa contro il tempo, ma una programmazione orientata soprattutto al futuro. La filosofia è chiara: non bisogna pensare soltanto al rientro, ma alla possibilità di continuare a giocare ad alto livello il più a lungo possibile. “Abbiamo sempre una visione di medio-lungo termine”, spiega un componente del suo staff, sottolineando come l’obiettivo sia permettere all’azzurro di tornare al massimo delle proprie possibilità fisiche.

Sinner, dal canto suo, conferma tutta la propria dedizione, ma riconosce anche l’importanza di staccare mentalmente dal tennis. La vita fuori dal campo, le amicizie e qualche momento di svago sono aspetti che possono contribuire alla crescita personale di un atleta. Nel racconto c’è spazio anche per una novità sulle sue condizioni fisiche. Il campione altoatesino rivela di essersi recentemente sottoposto a un intervento per la rimozione delle tonsille, un’operazione che gli ha provocato una significativa perdita di peso. “Forse si vede dal viso, è piuttosto asciutto”, osserva Sinner. Per questo, il lavoro a Monaco è ora concentrato anche sul recupero della massa muscolare: “Stiamo cercando di tornare ancora più forti di prima”.

La lontananza dal tennis si fa sentire. “Mi manca già tantissimo”, ammette il campione di Wimbledon, che spera di riprendere il prima possibile gli allenamenti sempre che le sensazioni fisiche siano positive. Il pensiero corre anche all’Australia e al ritorno davanti al pubblico. “Penso che quando ricomincerò in Australia davanti a qualche tifoso, sarà meraviglioso”. Dopo settimane di lavoro e riabilitazione, l’idea di ritrovare i tifosi e tornare a competere rappresenta una motivazione importante. La priorità, però, resta recuperare senza forzature: Sinner vuole tornare quando sarà davvero pronto, con l’ambizione di essere ancora più forte.

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Pubblicato il 11 Novembre 2026