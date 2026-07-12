Attualità

Sinner, il Re di Wimbledon incontra la Royal Family: “Giocate a tennis?”

Foto di AdnKronos AdnKronos
1 minuto di lettura

(Adnkronos) –
"Giocate a tennis?". Dopo il trionfo a Wimbledon, Jannik Sinner incontra la Royal Family. Il protocollo dell'All England Club prevede che il vincitore del torneo si intrattenga con i membri della famiglia reale prima di mostrare il trofeo al pubblico. Sinner, dopo aver 'verificato' che il suo nome è stato inciso nell'albo d'oro, scambia 4 chiacchiere con il principe William, la principessa Kate, i principini George e Charlotte.  Il primogenito appare il più coinvolto nelle discussioni tennistiche. "Giochi a tennis?", chiede Sinner. "Yes sir", la risposta. "Tutti i giorni?", incalza l'azzurro. "No, non tutti i giorni: nei weekend". "Bisogna divertirsi", il consiglio di Sinner, che soddisfa le curiosità del principe William sulle condizioni di gioco in campo tra caldo, sole calante e vento. In conferenza stampa, Sinner confessa che l'incontro con la Royal Family è sempre una 'pratica complessa'. "Non è stato più facile rispetto allo scorso anno, ho così tanto rispetto che non so mai dove sia il limite. Si vede davvero che amano questo sport. È esattamente quello che proviamo noi giocatori quando li vediamo. Restano lì per 4 ore sotto il sole con il caldo, è davvero bello. Ho chiesto ai bambini se giocano ancora, sono molto felici di giocare. Abbiamo avuto una conversazione molto molto breve, ma mi piace che trovino anche il tempo per parlare con me", spiega.  
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 12 Luglio 2026

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
1 minuto di lettura

Articoli Correlati

Sinner Re di Wimbledon: “Sto dando la mia vita per il tennis”

3 minuti fa

Fiat, è morto Paolo Fresco: guidò il gruppo dal 1998 al 2003. Aveva 93 anni

7 minuti fa

Sinner Re di Wimbledon, il futuro di Cahill in bilico: “Vediamo a fine anno”

51 minuti fa

Zverev scherza con Sinner: “Non mi sei simpatico, vinci sempre”. E Jannik: “So che vuoi diventare numero uno…”

1 ora fa
Pulsante per tornare all'inizio