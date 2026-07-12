Sinner, il Re di Wimbledon incontra la Royal Family: “Giocate a tennis?”

(Adnkronos) –

"Giocate a tennis?". Dopo il trionfo a Wimbledon, Jannik Sinner incontra la Royal Family. Il protocollo dell'All England Club prevede che il vincitore del torneo si intrattenga con i membri della famiglia reale prima di mostrare il trofeo al pubblico. Sinner, dopo aver 'verificato' che il suo nome è stato inciso nell'albo d'oro, scambia 4 chiacchiere con il principe William, la principessa Kate, i principini George e Charlotte. Il primogenito appare il più coinvolto nelle discussioni tennistiche. "Giochi a tennis?", chiede Sinner. "Yes sir", la risposta. "Tutti i giorni?", incalza l'azzurro. "No, non tutti i giorni: nei weekend". "Bisogna divertirsi", il consiglio di Sinner, che soddisfa le curiosità del principe William sulle condizioni di gioco in campo tra caldo, sole calante e vento. In conferenza stampa, Sinner confessa che l'incontro con la Royal Family è sempre una 'pratica complessa'. "Non è stato più facile rispetto allo scorso anno, ho così tanto rispetto che non so mai dove sia il limite. Si vede davvero che amano questo sport. È esattamente quello che proviamo noi giocatori quando li vediamo. Restano lì per 4 ore sotto il sole con il caldo, è davvero bello. Ho chiesto ai bambini se giocano ancora, sono molto felici di giocare. Abbiamo avuto una conversazione molto molto breve, ma mi piace che trovino anche il tempo per parlare con me", spiega.

—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 12 Luglio 2026