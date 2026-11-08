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Sinner, il consiglio di Cahill: “Non accontentarti mai, ricordati le cinque ‘P’…”

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(Adnkronos) –
Jannik Sinner e Darren Cahill si commuovono raccontando il loro rapporto. Oggi, domenica 8 novembre, il tennista azzurro ha pubblicato un video sul proprio canale YouTube insieme al suo ormai ex supercoach, che a partire dalla prossima stagione sarà sostituito da Magnus Norman. 

I due si siedono attorno a un tavolo rivivendo i momenti salienti della loro collaborazione, con uno sguardo rivolto al futuro: !Il consiglio che ti darei sarebbe simile a quello che ti do continuamente: stiamo lavorando affinché tu diventi la versione migliore di te stesso a 28, 29, 30 anni. Quindi ogni singolo giorno abbi un obiettivo reale per ciò su cui stai lavorando in campo. Allenati con uno scopo”, ha detto Cahill a Sinner. 

“Nel nostro team abbiamo le cinque ‘P’. La prima è pianifica il lavoro, lavora secondo il piano È la cosa più importante avere un piano per affrontare le cose”, ha continuato Cahill, “poi allenarsi, giocare, essere persistenti perché non tutti i giorni saranno buoni, e avere pazienza, che a volte ti manca un po’, perché vuoi arrivare lì il più velocemente possibile”. 

“Sei come un pilota di Formula 1, ma tieni sempre a mente le cinque ‘P’ mentre vai avanti, e non accontentarti mai. Ne parliamo sempre: non importa quello che raggiungi”, ha concluso Cahill, “siamo lì fuori per cercare di vincere, siamo lì fuori per essere la versione migliore di noi stessi. E qualunque cosa tu riesca a raggiungere, continua a spingere ogni singolo giorno”. 

 

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Pubblicato il 8 Novembre 2026

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