Sinner, i Carota Boys e l’ovazione per… Musetti: cori e cartelloni al Foro

(Adnkronos) –

Anche oggi, martedì 13 maggio, il Centrale ha giocato al fianco di Jannik Sinner, agli Internazionali d'Italia 2025. L'azzurro ha battuto Francisco Cerundolo in due set, volando ai quarti di finale del Masters 1000 di Roma, in un impianto ancora una volta gremito, anche se con qualche seggiolino vuoto in più rispetto alle due precedenti partite a causa della pioggia. Fin dalla mattina al Foro Italico sono spuntate magliette e cappelli color 'carota', con lo stadio che si è colorato d'arancione e ha sventolato diverse bandiere italiane. Sugli spalti sono apparsi diversi cartelloni e cori, oltre agli immancabili 'Carota Boys', un gruppo di ragazzi vestiti con costumi, appunto, da carota. "Jannik, ho saltato il compito di latino per te", è stata la candida ammissione di una ragazza in tribuna, mentre un bambino offriva consigli per una colazione sana: "Latte e Sinner". Presente, per la cronaca, anche qualche tifoso argentino, che ha sventolato bandiere albicelesti provando a tifare per Cerundolo, ma venendo sovrastato dal calore tutto azzurro del Centrale. Tanti i cori dedicati al numero uno del mondo. Dai classici "let's go Jannik" e "vai Sinner", alla loro traduzione romana: "Daje Jannik!". Un'ovazione speciale, il pubblico l'ha dedicata a Lorenzo Musetti, che durante i primi game del match tra Sinner e Cerundolo ha vinto il proprio ottavo di finale contro Medvedev e si è preso anche lui, seppur a distanza, l'applauso del Centrale. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 13 Maggio 2025