Sinner ha scelto Norman, sarà lui a sostituire Cahill

(Adnkronos) – Il futuro di Jannik Sinner prende forma e porta il nome di Magnus Norman. Dopo settimane di indiscrezioni, valutazioni e candidature eccellenti, il campione azzurro avrebbe individuato nello svedese il nuovo allenatore destinato ad affiancare Simone Vagnozzi a partire dalla stagione 2027. A riportare la notizia è il giornalista del Times, Tom Kershaw, secondo cui Norman è il prescelto a raccogliere il testimone di Darren Cahill, pronto a lasciare il proprio incarico dopo aver accompagnato l’altoatesino in una delle fasi più importanti della sua carriera. Norman è stato il tecnico che ha portato Stan Wawrinka a vincere tre titoli del Grande Slam.

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Pubblicato il 26 Ottobre 2026