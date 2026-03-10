Attualità

Sinner-Fonseca: orario, precedenti e dove vederla in tv

(Adnkronos) – Torna in campo Jannik Sinner. Il tennista azzurro sfida alle 2 di notte tra oggi martedì 10 marzo e domani il brasiliano Joao Fonseca – in diretta tv e streaming – negli ottavi di finale del Masters 1000 di Indian Wells. Sinner arriva alla sfida dopo aver eliminato il ceco Svrcina all'esordio e il canadese Shapovalov nel terzo turno, battuto agilmente in due set con un netto 6-3, 6-2. Fonseca invece, nei turni precedenti del torneo ha superato Collignon, Khachanov e Paul.  La sfida tra Sinner e Fonseca è in programma alle 2 di notte. I due tennisti non si sono mai affrontati in carriera, con quello di Indian Wells che sarà quindi la loro prima sfida.  Sinner-Fonseca, come tutte le altre partite del Masters 1000 di Indian Wells, sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva sui canali SkySport. Il match sarà visibile anche in streaming sull'app Sky Go e su NOW.   
Pubblicato il 10 Marzo 2026

