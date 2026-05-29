Sinner, Fognini spiega il ko: “Non aveva energie, ma non siamo robot”

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Fabio Fognini spiega l'eliminazione di Jannik Sinner dal Roland Garros 2026. Il tennista azzurro è stato battuto al secondo turno dello Slam di Parigi dall'argentino Juan Manuel Cerundolo a causa di un colpo di calore che gli ha provocato vomito e un accenno di crampi. "Il suo corpo l'ha abbandonato", ha detto Fognini in un video pubblicato sul suo profilo Instagram, "lui stesso ha detto che non è stato un colpo di calore e non sono stati crampi, ma semplicemente non ce l'ha fatto più, il suo corpo ha detto stop. E questo ci fa pensare che, come ha detto lui stesso, non siamo dei robot. E se lo dice il numero 1, dobbiamo aprire gli occhi". "Dispiace perché il Roland Garros era l'obiettivo numero uno", ha continuato Fognini, "questi fenomeni giocano per questi tornei. Però bisogna accettarlo, ha perso una partita che stava completamente dominando e che probabilmente se giocano 10 volte ne perde mezza. Bisogna fare comunque i complimenti a Cerundolo perché è stato lì, ha allungato gli scambi e l'ha portato a sbagliare. Così Sinner non ne aveva più, ha perso campo e profondità, le energie lo hanno abbandonato. Fa molto male ma ricordiamoci una cosa: Jannik resta Jannik".

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Pubblicato il 29 Maggio 2026