Sinner fa doppio fallo e se la prende con il pubblico: nervosismo a Wimbledon

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Jannik Sinner si arrabbia con il pubblico a Wimbledon 2026. Oggi, venerdì 3 luglio, il tennista azzurro ha sfidato l'americano Jenson Brooksby nel terzo turno dello Slam di Londra, in una partita caratterizzata da un insolito momento di nervosismo. Succede tutto nel primo game del terzo set. Sinner va avanti con la prima, ma subisce l'aggressività in risposta di Brooksby, che recupera e porta il game ai vantaggi. L'azzurro cade in un doppio fallo, offrendo così una palla break all'avversario e si volta a guardare la tribuna. Qualcuno tra il pubblico lo ha disturbato tra un servizio e l'altro, scatenando così lo sguardo pieno d'ira di Sinner.

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Pubblicato il 3 Luglio 2026