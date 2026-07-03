Attualità

Sinner fa doppio fallo e se la prende con il pubblico: nervosismo a Wimbledon

Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

(Adnkronos) –
Jannik Sinner si arrabbia con il pubblico a Wimbledon 2026. Oggi, venerdì 3 luglio, il tennista azzurro ha sfidato l'americano Jenson Brooksby nel terzo turno dello Slam di Londra, in una partita caratterizzata da un insolito momento di nervosismo. Succede tutto nel primo game del terzo set. Sinner va avanti con la prima, ma subisce l'aggressività in risposta di Brooksby, che recupera e porta il game ai vantaggi. L'azzurro cade in un doppio fallo, offrendo così una palla break all'avversario e si volta a guardare la tribuna.  Qualcuno tra il pubblico lo ha disturbato tra un servizio e l'altro, scatenando così lo sguardo pieno d'ira di Sinner.  
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 3 Luglio 2026

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

Articoli Correlati

Marine Le Pen alla sbarra il 7 luglio, il futuro presidenziale: “Combatterò per le mie idee”

18 minuti fa

Malattie rare, a Savona Aisla inaugura la ‘Casa di Silvia’ per persone con Sla e caregiver

19 minuti fa

Soverino (Aisla): “La Casa di Silvia tiene acceso un ricordo”

20 minuti fa

Sla, papà di Silvia Codispoti: “Casa in suo ricordo è porta aperta all’inclusione”

20 minuti fa
Pulsante per tornare all'inizio