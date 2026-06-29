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Sinner, entusiasmo a Wimbledon: autografi e selfie con tifosi

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(Adnkronos) –
Jannik Sinner mania a Wimbledon 2026. Oggi, lunedì 26 giugno, il tennista azzurro sfida il serbo Miomir Kecmanovic nel primo turno dello Slam di Londra, a cui arriva da campione in carica dopo aver battuto Carlos Alcaraz, assente per infortunio, nella finale dello scorso anno. In mattinata Sinner è arrivato a Wimbledon per il consueto riscaldamento, venendo travolto dall'affetto di tifosi e appassionati, che si sono messi in fila per ricevere un autografo o per scattare un selfie con il numero 1 del mondo.  Sinner, come sempre, si è mostrato disponibile con tutti e si è intrattenuto per diversi minuti, con il tutto che è stato documentato dai profili social del torneo.  
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 29 Giugno 2026

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