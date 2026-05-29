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Sinner eliminato, Fazio triste per Jannik al Roland Garros

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(Adnkronos) –
Fabio Fazio 'piange per Jannik Sinner. Il giornalista e conduttore di 'Che Tempo Che Fa' è volato a Parigi per assistere alla sfida tra il tennista azzurro e Juan Manuel Cerundolo, valida per il secondo turno del Roland Garros 2026 e vedendo così dal vivo l'eliminazione di Sinner, piegato dal caldo che gli ha provocato vomito e un accenno di crampi. Fazio è stato immortalato in diversi video andati rapidamente virali sui social, che mostrano il giornalista visibilmente triste per Sinner.  Seduto in prima fila nella tribuna del Philippe-Chatrier, Fazio, con camicia di lino e cappellino blu, si è portato una mano al volto e ha applaudito all'uscita dal campo di Sinner, seppur sconsolato dal risultato maturato in campo.  
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 29 Maggio 2026

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