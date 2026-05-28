Sinner eliminato a Roland Garros, non allunga su Alcaraz: come cambia il ranking

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Jannik Sinner è stato eliminato al secondo turno del Roland Garros 2026 e perde punti preziosi nel ranking Atp. Il numero 1 frena permettendo così allo spagnolo Carlos Alcaraz, trionfatore un anno fa a Parigi e attualmente fermo per infortunio, di non accumulare ulteriore ritardo in classifica. Oggi, giovedì 28 maggio, il tennista azzurro è stato battuto in rimonta dall'argentino Juan Manuel Cerundolo in cinque set, dopo aver accusato problemi fisici, tra vomito e un accenno di crampi, nel terzo set. Ma come cambia ora il ranking Atp?

Sinner arrivava al Roland Garros 2026 dopo aver raggiunto la finale nello scorso anno, dove era stato battuto da Alcaraz e difendeva 1200 punti. L'eliminazione al secondo turno gli costa quindi 1155 punti, mentre il rivale spagnolo ne perderà 2000 considerato il trionfo dello scorso anno. Sinner scende quindi a 13500 punti, mentre Alcaraz è fermo a 9960. Il divario tra i due, che poteva superare i 5000 punti, resta così comunque ampio, ma meno di quanto ci si aspettava alla vigilia: al momento sono infatti 3540 i punti a dividere i due. Sinner potrebbe staccare nuovamente lo spagnolo però al momento del ritorno in campo, in programma il prossimo Wimbledon. L'azzurro difenderà il trionfo dello scorso anno, mentre lo spagnolo salterà lo Slam londinese a causa dell'infortunio e perderà dunque i punti della finale conquistata nel 2025.

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Pubblicato il 28 Maggio 2026