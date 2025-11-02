Sinner, ecco quanto vale il trionfo a Parigi

Attualità

(Adnkronos) –  Jannik Sinner batte Felix Auger-Aliassime nella finale del Masters 1000 di Parigi e torna numero uno del ranking Atp, ma non solo. La vittoria francese ha per l'azzurro anche un notevole impatto economico, visto che il trionfo nella sfida di oggi, domenica 2 novembre, gli ha permesso di portare a casa un montepremi complessivo da 946.610 euro.  Il trionfo a Parigi si somma a una serie di risultati notevoli per Jannik, che solo pochi giorni fa aveva trionfato nella finale del Six Kings Slam, incassando oltre 6 milioni di dollari. Nel 2025 l'azzurro ha già guadagnato 12,9 milioni di dollari di soli premi, mentre in carriera ha superato i 50 milioni.   
2 Novembre 2025

