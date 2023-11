Sinner e premi super, quanto vale la vittoria alle Atp Finals

(Adnkronos) – Il trionfo ad un passo. E anche un assegno stellare a portata di mano. Jannik Sinner è in finale alle Atp Finals 2023 di Torino e domani ha l'opportunità di conquistare il titolo. In caso di trionfo, il 22enne azzurro chiuderebbe una settimana perfetta con 5 vittorie in altrettanti incontri. Oltre alla coppa, il numero 4 del mondo porterebbe a casa anche il maxi premio da 4.801.500 dollari. L'accesso in finale, con la vittoria in 3 set contro Daniil Medvedev, vale 1,105 milioni di dollari. Sinner, dall'inizio del torneo, ha già superato quota 2,6 milioni di premi. L'azzurro ha intascato 325.500 per la 'presenza' e si è assicurato un gettone da 390.000 dollari per ciascuna vittoria nel girone. La finale di domani mette in palio altri 2,201 milioni di dollari. Il 2023 di Sinner, per vittorie e premi, è già da record. In attesa della finale, il numero 1 d'Italia vanta 4 titoli stagionali (10 in carriera). Il rendimento in campo ha fruttato sinora 5,69 milioni di dollari in premi. A Torino, praticamente, Sinner può quasi raddoppiare il bilancio stagionale e far schizzare il prize money dell'intera carriera, che attualmente arriva a 12,3 milioni. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 18 Novembre 2023