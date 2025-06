Sinner e Musetti non in chiaro al Roland Garros, è polemica tv. Binaghi: “Inaccettabile”

(Adnkronos) –

Le semifinali del Roland Garros 2025 non saranno trasmesse in chiaro. Le partite di Jannik Sinner e Lorenzo Musetti, che affronteranno domani, venerdì 6 giugno, rispettivamente Novak Djokovic e Carlos Alcaraz per un posto in finale nello Slam parigino, saranno disponibili solamente sui canali Eurosport, visibili a pagamento. Una decisione che ha creato polemica, alimentata dal presidente della Federazione Italiana Tennis e Padel, Angelo Binaghi. "Gli appassionati di tennis spagnoli vedranno in chiaro la semifinale di Carlos Alcaraz al Roland Garros. Si tratta di un diritto garantito per legge in considerazione della rilevanza nazionale dell'evento. In Italia i milioni di tifosi di Jannik Sinner e Lorenzo Musetti non avranno la stessa fortuna", ha scritto Binaghi in un comunicato pubblicato sul sito della Fitp. "Ci troviamo di fronte a una situazione paradossale e inaccettabile: gli sforzi dell'intero movimento tennistico nazionale e gli incredibili risultati sportivi dei nostri atleti sono appannaggio di una piccola minoranza di abbonati alla pay tv", ha continuato il presidente, con l'Italia che, 65 anni dopo l'ultima volta, può finalmente festeggiare due tennisti in una semifinale Slam. "Una situazione che non ha precedenti né eguali in altri sport e che rischia di ripetersi in occasione della finale di Parigi e del prossimo Slam a Wimbledon. Auspichiamo con forza un intervento normativo del Governo affinché il tennis italiano, ostaggio di logiche di business, venga restituito ai milioni di appassionati che chiedono di poter assistere a un momento senza precedenti nella storia del nostro sport", ha concluso Binaghi. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 5 Giugno 2025