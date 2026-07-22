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Sinner e Laila Hasanovic, vacanze da sogno in Sardegna tra amore e relax

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(Adnkronos) –
Jannik Sinner paparazzato con Laila Hasanovic in Sardegna. Il tennista azzurro, reduce dal trionfo di Wimbledon, dove ha battuto Alexander Zverev in finale, si sta godendo un periodo di vacanza insieme alla fidanzata, una coppia di amici e all'inseparabile cane Snoopy, come mostrato dalle foto pubblicate dal settimanale Chi.  Sulla copertina del settimanale di gossip, Sinner si mostra in un lato inedito, mentre si gode momenti di relax insieme alla modella danese tra spiaggia e scherzi 'di coppia', con complicità e passione. I due, in una volla sul mare di Porto Rafael, si vedono giocare in piscina, scherzare e ridere. Tutto quello che serve all'azzurro per ricaricare le batterie prima del ritorno in campo.  
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 22 Luglio 2026

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