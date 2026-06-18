Sinner e Laila Hasanovic al matrimonio… di Duplantis

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Jannik Sinner show al matrimonio di Armand Duplantis. Il tennista azzurro, che è tornato ad allenarsi a Montecarlo in vista del prossimo Wimbledon 2026, ha partecipato alle nozze dell'amico e campione del salto con l'asta con la modella Desiré Inglander insieme alla fidanzata Laila Hasanovic, mostrandosi con un completo elegantissimo. Vestito nero e papillon dello stesso colore, Sinner ha posato con Duplantis con in mano un bicchiere di champagne, in una foto pubblicata dal profilo Instagram di Vogue. 'Mondo' invece ha scelto una giacca bianca e pantaloni neri per la cerimonia. Sotto al post condiviso dalla coppia, che ha postato alcuni scatti delle nozze sui propri profili Instagram, è arrivato anche il commento di Laila Hasanovic, fidanzata di Sinner: "La giornata più bella. Sono così felice per voi due", ha scritto la modella danese allegando diversi cuori.

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Pubblicato il 18 Giugno 2026