Sinner e la finale di Wimbledon con Alcaraz: “Difficile fare meglio di Parigi”

Jannik Sinner sfiderà Carlos Alcaraz nella finale di Wimbledon 2025. Dopo aver battuto Novak Djokovic oggi, venerdì 11 luglio, in semifinale in tre set con il punteggio di 6-3, 6-3, 6-4, il tennista azzurro affronterà nell'ultimo atto dello Slam londinese lo spagnolo, che ha superato nella sua semifinale Taylor Fritz in quattro set: "È un grande onore per me condividere il campo con Carlos. È uno dei giocatori che ammiro", ha detto Sinner al termine del match contro Djokovic, "adoro guardarlo giocare. Non so se sarà meglio dell'ultima partita, non credo sia possibile". Il riferimento è alla finale del Roland Garros disputata poco più di un mese fa. A Parigi i due si erano affrontati in una partita-maratona di oltre cinque ore e mezza, con Alcaraz che era riuscito a vincere in cinque set rimontando Sinner, che aveva conquistato i primi due parziali. Sebbene Sinner abbia ammesso che sarà difficile fare meglio, soprattutto per lo spettacolo offerto, ha anche confermato che "ci proveremo per tutti gli appassionati di tennis". —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 11 Luglio 2025