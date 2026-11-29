(Adnkronos) – “Incredibile” e “complimenti”. Due parole, con due cuori, per celebrare il trionfo dell’Italia in Coppa Davis. Jannik Sinner, reduce dall’operazione al ginocchio subita la scorsa settimana in Finlandia, rende omaggio all’impresa dei suoi compagni azzurri. La Nazionale del capitano Filippo Volandri ha sconfitto la Spagna per 2-1 in finale a Bologna, conquistando l’Insalatiera d’argento per il quarto anno consecutivo. Sinner è stato protagonista delle vittorie del 2023 e del 2024. Non ha giocato le Finals dello scorso anno. Nel 2026, l’annata dell’altoatesino si è chiusa a luglio, dopo il trionfo a Wimbledon. I problemi al ginocchio hanno imposto un lungo stop, fino all’operazione eseguita pochi giorni fa. Il ritorno in campo dovrebbe avvenire tra 3-4 mesi.

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Pubblicato il 30 Novembre 2026