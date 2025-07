Sinner e il trionfo a Wimbledon, l’incontro con i reali: il regalo per Charlotte e George

(Adnkronos) –

Jannik Sinner e la 'festa' con la Royal Family dopo il trionfo a Wimbledon 2025. L'azzurro, dopo la vittoria in finale contro Carlos Alcaraz, ha seguito il 'rituale' all'interno dell'All England Club: ha raggiunto la clubhouse, ha visto il suo nome inciso nell'albo d'oro del torneo e ha mostrato il trofeo dalla terrazza del circolo, raccogliendo l'applauso di migliaia di tifosi. Tappa speciale, nel tour, la chiacchierata con la famiglia reale quasi al completo: con il principe William e la principessa Kate, che in campo ha consegnato il trofeo all'azzurro, anche i principini Charlotte e George, che hanno ricevuto un dono speciale. Sinner, solo dopo averle autografate, ha regalato tre palline di tennis al principe, figlio primogenito George e alla principessa, secondogenita di William e Kate. E la terza è stata consegnata, ovviamente, per il piccolo Louis, il terzogenito dei reali assente al Centre Court. "La terza è per il loro fratellino. Se torniamo a casa senza, Lou potrebbe arrabbiarsi", ha precisato Kate, sorridendo. Alla principessa, Sinner ha confessato l'emozione per aver visto il proprio nome accanto a quello degli altri vincitori del torneo: "Vedere il mio nome…. wow…". Emozionatissimi, Charlotte e George hanno preso le palline e hanno ringraziato per il gesto. Alle loro spalle il principe William e la principessa Kate, che prima di allontanarsi, hanno ringraziato Sinner. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 13 Luglio 2025