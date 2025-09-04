Attualità

Sinner e il punto stellare, Musetti si arrende: la reazione sconsolata

Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

(Adnkronos) – Nel match che Jannik Sinner vince in 3 set contro Lorenzo Musetti oggi 4 settembre, nei quarti di finale degli US Open, c'è un punto che sintetizza la sfida e diventa il manifesto dell'incontro dominato dal numero 1 del mondo.   Nel terzo set, nel momento del massimo sforzo, Musetti prova a rimanere agganciato alla partita. Sotto 2-4, il toscano sul 30-30 lotta in uno scambio violentissimo. Sinner finisce quasi fuori dal campo ma dall'angolo destro riesce a giocare un dritto stellare: colpo vincente e palla break che verrà sfruttata. Musetti, davanti al prodigio del rivale, si lascia andare ad un gesto eloquente. Braccia larghe, sguardo sconsolato: "Che altro posso fare?". —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 4 Settembre 2025

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

Articoli Correlati

Vuelta, oggi la dodicesima tappa: orario, percorso e dove vederla

18 minuti fa

Formula 1, si corre a Monza: programma, orari e dove vedere (in chiaro) il Gp d’Italia

26 minuti fa

“Sinner opprimente”, Musetti si inchina dopo quarti US Open

40 minuti fa

Sinner-Auger-Aliassime domani agli Us Open: orario, precedenti e dove vederla

1 ora fa
Pulsante per tornare all'inizio