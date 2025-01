Sinner e il montepremi, quanto guadagna oggi con vittoria Australian Open

(Adnkronos) –

Jannik Sinner ha vinto l'Australian Open 2025. Il tennista azzurro ha battuto Alexander Zverev oggi 26 gennaio nella finale del primo Slam stagionale, confermandosi campione dopo il successo dello scorso anno. Il tennista azzurro, che in carriera prima di oggi aveva guadagnato 37,2 milioni di dollari di soli premi, ha così conquistato il ricco montepremi destinato al vincitore di Melbourne. Ma quanto ha guadagnato Sinner?

L’Australian Open metteva sul piatto nel 2025 un montepremi complessivo da96,5 milioni di dollari australiani (intorno ai 58 milioni di euro), con un aumento di quasi 10 milioni rispetto all’edizione 2024. Sinner, con la vittoria a Melbourne, ha incassato quindi la bellezza di 3,5 milioni di dollari australiani, ovvero circa 2 milioni e 100mila euro. Per ogni passaggio del turno infatti ci sono delle cifre prestabilite. Ecco quelle assicurate nei precedenti round:

Semifinali: 1.100.000 dollari australiani (circa 661mila euro)

Quarti di finale: 665.000 dollari australiani (circa 400mila euro)

Ottavi di finale: 420.000 dollari australiani (circa 252mila euro)

Terzo turno: 290.000 dollari australiani (circa 174mila euro)

Secondo turno: 200.000 dollari australiani (circa 120mila euro)

Primo turno: 132.000 dollari australiani (circa 79mila euro). Sinner, quindi, arriva a 39,3 milioni di dollari di premi in carriera. La cifra rappresenta solo una parte del fatturato dell''azienda Jannik'. Il numero 1 del mondo, infatti, è uno degli atleti più inseguiti dagli sponsor a livello planetario. Il numero 1 del mondo è uomo di punta della Nike, sponsor tecnico, e della Head. Il nome di Sinner è abbinato a brand di primissimo piano: da Gucci a Rolex, da Lavazza a De Cecco passando per Fastweb. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 26 Gennaio 2025