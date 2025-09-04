Attualità

Sinner e il furto (sventato) agli Us Open: “Ho controllato se avesse preso telefono o portafoglio”

Foto di AdnKronos AdnKronos
1 minuto di lettura

(Adnkronos) –
Jannik Sinner e il tentativo di furto (sventato) agli Us Open 2025. Nella notte italiana il tennista azzurro ha vinto il derby con Lorenzo Musetti volando in semifinale nello Slam americano, l'ultimo della stagione e a cui arriva da campione in carica, e in conferenza stampa è tornato sull'episodio che ha coinvolto un 'tifoso' che ha provato a frugare nel suo borsone dopo la vittoria degli ottavi contro Bublik. "Non mi è mai successa una cosa del genere. Ho controllato subito se avesse preso qualcosa. Non ho solo le racchette lì, ma anche il telefono e il portafoglio", ha detto Sinner, "in ogni caso la sicurezza sta facendo un ottimo lavoro. Specialmente in campo c'è molta sicurezza ed è una cosa positiva che un grande torneo ci faccia sentire al sicuro. Quando succedono queste cose è importante sentirsi al sicuro. Ora è passato e va tutto bene".  —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 4 Settembre 2025

