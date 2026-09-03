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Sinner: “E’ dura saltare gli Us Open, al lavoro per tornare più forte”

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(Adnkronos) –
"Saltare gli US Open quest'anno è dura. Non vedevo l'ora di tornare tra i tifosi, rivedere amici e compagni". Questo il messaggio sui social del numero uno del tennis mondiale Jannik Sinner.  
"Mi mancherà anche tutto il team che mi fa sempre sentire a casa. New York ha un posto speciale nel mio cuore. Per ora, torno a recuperare e a lavorare per tornare più forte. In bocca al lupo a tutti i giocatori! A presto", ha concluso Sinner su Instagram con diverse foto che lo ritraggono al lavoro in palestra.  
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 3 Settembre 2026

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