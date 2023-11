Sinner-Djokovic, tutti i precedenti alle Atp Finals 2023 e quel rammarico a Wimbledon

(Adnkronos) – Jannik Sinner sfata il tabù Novak Djokovic e batte per la prima volta il serbo, numero 1 del tennis mondiale. L’azzurro, numero 4 del ranking, alle Atp Finals 2023 sconfigge il fenomeno serbo per 7-5, 6-7, 7-6 dopo 3h09’ di battaglia e cancella lo zero dalla casella delle vittorie nei confronti diretti con il 36enne fuoriclasse di Belgrado. Sinner, 22 anni, ha sfondato il muro al quarto tentativo. Nel 2021, al primo faccia a faccia sulla terra rossa di Montecarlo, l’altoatesino ha subito una lezione in 2 set. Nel 2022, ai quarti di Wimbledon, Jannik ha sfiorato l’impresa. Avanti 2-0, non è riuscito a completare l’opera: Djokovic ha rimontato e vinto al quinto set.

Quest’anno, ancora sull’erba dei Championships, altro scontro. Stavolta in semifinale. Djokovic ha vinto in 3 set, facendo la differenza nei momento cruciali in un match più equilibrato di quanto abbia detto lo score. Il resto è storia recente, recentissima. A Torino, Sinner abbatte il re. Per la prima volta e, magari, non l’ultima. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 15 Novembre 2023