Sinner, Djokovic chiede scusa: “Non volevo mancare di rispetto, andrò a sciare con lui”

Novak Djokovic getta acqua sul fuoco. Il tennista serbo, in un'intervista, aveva dichiarato che la prima parola che gli veniva in mente, pensando a Jannik Sinner, fosse "sciare", dichiarazioni che hanno creato qualche polemica tra i tifosi dell'azzurro e non solo. Djokovic ha provato a raddrizzare il tiro direttamente da Melbourne, dove sarà impegnato, proprio come Sinner, nel primo Slam della stagione, gli Australian Open, al via domenica 12 gennaio. "Mi sembra chiaro che il modo in cui Jannik sta dominando sia degno di ogni elogio, sia per il suo stile di gioco che per il livello che riesce a esprimere ogni partita", ha detto Nole in conferenza stampa, "ho visto sui social media che quella risposta è stata trasformata in una specie di dramma, come se l'avessi umiliato o gli avessi intenzionalmente mostrato mancanza di rispetto. È ridicolo". "Era una di quelle interviste stile quiz, in cui devi pensare a qualcosa in un secondo. È venuto fuori il nome di Sinner e ho avuto questa immagine nella mia testa di lui che sciava, perché ho visto che stava sciando da qualche parte. Inoltre, noi due parliamo sempre di sci, di come e quando scieremo insieme", ha spiegato Djokovic. "Ecco perché ho detto 'sci', non perché non rispetti i suoi successi nel tennis, al contrario. Lui ha tutte le qualità che ho attribuito agli altri, ma ora la gente fa sembrare che gli abbia mancato di rispetto", ha concluso. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 11 Gennaio 2025