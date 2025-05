Sinner-De Jong, ecco a che ora inizierà il match di Jannik agli Internazionali

(Adnkronos) –

Jannik Sinner torna in campo agli Internazionali d'Italia 2025. Il tennista azzurro sfida oggi, lunedì 12 maggio, l'olandese Jesper de Jong nel terzo turno del Masters 1000 di Roma. Dopo aver battuto, nel secondo turno del torneo e al ritorno in un match ufficiale dopo la squalifica di tre mesi per il caso Clostebol, l'argentino Mariano Navone, Sinner va a caccia degli ottavi di finale. Ma a che ora inizierà il match del numero uno al mondo? Inizialmente prevista intorno alle 15, la partita dovrebbe cominciare non prima delle 16. Prima dovrà terminare il match precedente sul Centrale, tra l'azzurra Jasmine Paolini e Jelena Ostapenko. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 12 Maggio 2025