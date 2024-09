Sinner contro Paul, oggi ottavi di finale US Open: diretta tv e orario

(Adnkronos) –

Jannik Sinner oggi contro Tommy Paul negli ottavi di finale del singolare maschile dell'US Open. L'azzurro, numero 1 del mondo e principale favorito per il titolo, affronta lo statunitense, testa di serie numero 14, nella sfida che – in diretta tv e streaming – vale un posto nei quarti di finale dell'ultimo torneo stagionale dello Slam. Il match è il quarto e ultimo della giornata americana sul campo dell'Arthur Ashe Stadium. Il programma serale, alle 19 locali (l'1 di notte in Italia), si apre con la sfida femminile tra Iga Swiatek e Liudmila Samsonova. Dopo, tocca a Sinner e Paul che scenderanno in campo attorno alle 3 italiane nella notte tra il 2 e il 3 settembre. Sinner è reduce dalla convincente vittoria al terzo turno contro l'australiano Chris O'Connell, demolito in 3 set. Paul ha sconfitto il canadese Gabriel Diallo in 4 set e ora cerca l'acuto davanti al pubblico di New York, che ha già assistito a due enormi sorprese: Novak Djokovic e Carlos Alcaraz sono usciti di scena al terzo turno.

Sinner e Paul si incontrano per la quarta volta. Nei 3 precedenti, l'azzurro si è imposto 2 volte. Il numero 1 del mondo ha vinto nel 2022 nel primo turno del Masters 1000 di Madrid sulla terra battuta. Nella stessa annata, Paul si è imposto in 3 set negli ottavi di finale sull'erba di Eastbourne. Lo scorso anno, nella semifinale di Toronto, Sinner ha vinto in 2 set: il match in Canada è stato l'unico giocato sul cemento, la stessa superficie dell'US Open. La sfida tra Sinner e Paul viene trasmessa in diretta tv su SuperTennis e per gli abbonati su Sky Sport. SuperTennis (canale 212 di Sky, canale 64 del digitale terrestre, in streaming su SuperTenniX) trasmette il torneo in diretta in chiaro, in simulcast con Sky e Now. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 2 Settembre 2024