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Sinner, compleanno a Montecarlo: “Grazie a tutti per gli auguri”

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(Adnkronos) –
Jannik Sinner festeggia il compleanno. Oggi, domenica 16 agosto, il tennista azzurro compie 25 anni dopo aver dovuto rinunciare al Masters 1000 di Cincinnati a causa dell'infortunio accusato al ginocchio. Sinner ha rinviato quindi il volo per gli Stati Uniti a fine mese, quando inizieranno gli Us Open, festeggiando a Montecarlo. Sui social Sinner ha voluto ringraziare dei tanti messaggi auguri ricevuti: "Grazie a tutti per gli auguri di buon compleanno", ha scritto in un post condiviso su Instagram e sui propri canali ufficiali, mostrandosi sorridente e spensierato, con una piccola volpe peluche sulla spalla.  
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 16 Agosto 2026

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