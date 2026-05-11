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Sinner, Cahill e dubbi sul futuro: “Non pensavo sarei stato qui nel 2026, vedremo”

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(Adnkronos) –
Darren Cahill resterà con Sinner anche la prossima stagione? Oggi, lunedì 11 maggio, il tennista azzurro scende in campo nel terzo turno degli Internazionali d'Italia 2026, dove affronterà Alexei Popyrin. A tenere banco a Roma però è il futuro del supercoach australiano, che affianca l'allenatore Simone Vagnozzi ed è ormai parte fondamentale del team di Sinner. Cahill aveva annunciato che si sarebbe ritirato al termine del 2025, salvo poi farsi 'convincere' da Sinner a restare per un'altra stagione: "Non pensavo che lo avrei allenato nel 2026 e invece sono qua. Il mio obiettivo è fare il miglior lavoro possibile per lui e il team quest’anno. Poi parleremo a fine stagione, come abbiamo fatto l’anno scorso", ha rivelato il supercoach australiano alla Gazzetta dello Sport. "La mia idea di coaching è che, alla fine del percorso, chi hai seguito sia una persona migliore. È una questione di cultura, di rispetto verso i colleghi, verso il personale dei ristoranti, gli autisti, i raccattapalle, gli arbitri", ha spiegato Cahill, "quindi se tra cinque o dieci anni quando io non sarò più con lui, lo vedrò ancora giocare dando tutto sé stesso e mostrando rispetto per chiunque lo circondi, questo mi renderà felice. Perché se tutto diventa solo una questione di titoli, perdi il senso di ciò che fai. E Jannik, il tennista, lo fa per amore".  
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 11 Maggio 2026

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