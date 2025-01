Sinner, buona la prima: battuto Popyrin in due set

(Adnkronos) –

Jannik Sinner ricomincia da dove aveva lasciato. Il tennista azzurro vince la prima partita dell'anno nell'amichevole contro Alexei Popyrin e lancia un chiaro segnale in vista dell'Australian Open. Il numero uno del ranking si è imposto sull'australiano, numero 25 del mondo, in due set con il punteggio di 6-4, 7-6 (2). La condizione di Jannik è sembrata subito buona, nonostante qualche errore di troppo con il dritto, specialmente nel secondo parziale. Anche nel set più equilibrato però l'altoatesino è riuscito a mantenere la sua solita freddezza nei momenti decisivi, lasciando soltanto due punti all'avversario al tie break. Giovedì 9 gennaio è previsto il sorteggio del tabellone dell'Australian Open, il primo Slam della stagione al via il 12, mentre venerdì 10, alle 9 italiane, Sinner tornerà in campo per l'ultima partita-esibizione della Opening Week contro Stefanos Tsitsipas. Dopo la vittoria su Popyrin, Jannik Sinner ha parlato di fronte al pubblico australiano: "A Natale ero sulla neve, poi sono venuto qui. Il primo giorno c'erano 40 gradi, è stato un bello sbalzo", ha raccontato l'azzurro con un sorriso, "il 2024 è stata una stagione fantastica per me, ma ormai è passata. Siamo nel 2025. Iniziamo ogni anno qui a Melbourne. È una città fantastica. Sono successe così tante cose per me dentro e fuori dal campo. Cose molto speciali. Sono felice di essere tornato qui a giocare questo tipo di partite… Anche se è un'esibizione. Per noi è importante cercare di sentire il campo e trovare il ritmo. Grazie mille al pubblico per essere venuto. Vedremo cosa succederà all'Australian Open". —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 7 Gennaio 2025